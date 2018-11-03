Lefkoşa ‘cadı’sını kaybetti

Lefkoşa’nın tanınmış kişilerinden, ülkeye bar kültürünü sevdiren kişi Naime Timur az önce hayatını kaybetti.

Cadı’nın Yeri işletmecisi Naime Timur kısa süre önce akciğer kanserine yakalanmıştı. Timur’un ölümü Lefkoşa’da yasa neden oldu.

Naime Timur akciğer kanserine karşı tedaviyi reddetmişti. Naime Timur, son günlerini hayatının vazgeçilemez olarak yorumladığı balık meyhanelerinde geçiriyordu. Timur ölmeden önce yakın çevresine “Üzülmeyin! Ben hep güldüm, gülerek öleceğim” dediği biliniyordu.