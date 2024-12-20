Lefkoşa Çağlayan Parkı’nda iki toplumlu ağaçlandırma çalışması yapıldı

Lefkoşa Türk Belediyesi ve Lefkoşa Rum Belediyesi, "ortak kültürel mirasın korunması ve çevrenin sürdürülebilirliği hedefiyle" ağaçlandırma çalışması yaptı.

Lefkoşa Türk Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Çağlayan Parkı’nda gerçekleştirilen etkinlik, İki Toplumlu Kültürel Miras Teknik Komitesi’nin öncülüğünde, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Birleşmiş Milletler Kıbrıs Özel Temsilciliği Ofisi ve Avrupa Komisyonu Kıbrıs Çözüm Destek Birimi yetkililerinin katılımıyla düzenlendi.

Etkinliğe Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Lefkoşa Rum Belediyesi Başkanı Charalambos Prountzos ve İki Toplumlu Kültürel Miras Teknik Komitesi Eş Başkanları’nın yanı sıra Avrupa Komisyonu ve UNDP yetkilileri de katıldı.

Ağaçlandırma çalışması, geçen hafta Lefkoşa’nın güneyinde başlatılan projeye paralel olarak, adanın her iki tarafında çevrenin yeşillendirilmesine katkı sağlamak amacıyla düzenlendi.

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, ortak kültürel mirasın korunması ve geliştirilmesi için Başkan Prountzos ile daha ileri adımlar atmaya kararlı olduklarını vurguladı.

Verilen bilgiye göre, Kültürel Miras Teknik Komitesi tarafından sağlanan ağaçlarla gerçekleşen etkinlik, çevre bilinci oluşturmanın yanı sıra daha yeşil ve yaşanabilir kentlerin önemine dikkat çekmeyi amaçlıyor.