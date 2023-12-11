Lefkoşa Çağlayan’dan vatandaş isyanı

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11/12/2023

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Lefkoşa Çağlayan’dan vatandaş isyanı


Hüseyin Çelik isimli vatandaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kaldıkları bölgede, yasa dışı olayların yaşandığını, mülteci ve bölgenin kaçak kişilerin geçiş noktası haline geldiğini söyledi.

Söz konusu videoda Lefkoşa Çağlayan bölgesinde askeri bölgeye sınır olan Abdullah Parla Sokakta yasa dışı mülteci geçişleri ve çanta alıp verme olayların yaşandığını belirtti.

Çelik, mahalle sakinleri, sık yaşanan olaylar ve güvenlik tedbirlerinin yetersizliği nedeniyle endişe içinde olduklarını belirtti. Nöbet kulübelerinin boş olması, ışıkların yanmaması ve tellerin onarılmaması gibi sorunlar, mahalledeki insanların güvenliğini tehdit edildiği ifade edilirken, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'ndan acil önlemler alınması talep ediliyor

11/12/2023 19:23
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TAGS: Lefkoşa Çağlayan’dan vatandaş isyanı
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