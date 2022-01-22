Lefkoşa Cimnastik antrenörleri Antalya'da eğitimde

KKTC Cimnastik Federasyonunun, Türkiye Cimnastik Federasyonu (TCF) tarafından Antalya'da düzenlenen hakem ve antrenör vize seminerlerine katılanlar arasında Lefkoşa Cimnastik Kulübü antrenörleri de yer aldı.

Lefkoşa Cimnastik Kulübü antrenörleri Hasan Aksoy ile Türkay Özata, çocuklara daha sağlıklı gelecek sağlama adına kendilerini geliştirme adına Antalya'da düzenlenen hakem ve antrenör vize seminerlerine katıldılar.

Hasan Aksoy ile Türkay Özata, bu seminer sonrasında Türkiye Cimnastik Federasyonu düzenleyeceği yarışmalarda görev yapma hakkı kazanacaklar.

Bu habere tepkiniz:



22/01/2022 16:34