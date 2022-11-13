Lefkoşa Cimnastik Kulübü, Cumhuriyet için gösteri yaptı

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13/11/2022

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Lefkoşa Cimnastik Kulübü, Cumhuriyet için gösteri yaptı

Gençlik Dairesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin 39. kuruluş yıldönümü çerçevesinde dün Lefkoşa Atatürk Stadyumunda, Gençlik Dairesi 25. Cumhuriyet Şölenini gerçekleştirdi.

Şölene KKTC Cimnastik Federasyonu da destek verdi. KKTC Cimnastik Federasyonuna bağlı Lefkoşa Cimnastik Kulübü, Gençlik Dairesi 25. Cumhuriyet Şöleninde gösteri yaptı. Lefkoşa Cimnastik Kulübünün gösterisi izleyicilerden büyük ilgi görürken, sporcuların yaptığı hareketler büyük alkış aldı.

 

13/11/2022 16:53
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TAGS: Lefkoşa Cimnastik Kulübü, Cumhuriyet için gösteri yaptı
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