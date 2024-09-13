Lefkoşa Cimnastik Kulübü dev şölene hazır

KKTC Cimnastik Federasyonu tarafından Girne Belediyesi ile işbirliğinde geleneksel olarak düzenlediği dev cimnastik şöleni, bu yıl da gerçekleştirilecek.

Dev cimnastik şöleni bu yıl, 14 Eylül Cumartesi akşamı Girne Amfi Tiyatro’da Asbank ana sponsorluğunda gerçekleştirilecek. Saat 18:00’de başlayıp, 23:00’e kadar sürecek olan Asbank Geleceğin Yıldızları Cimnastik Şöleni’nde 15 kulüp sahne alacak.

850 çocuğun coşkuyla sahne alacağı Asbank Geleceğin Yıldızları Cimnastik Şöleni’nde 26 gösteri izleyenlere sunulacak. Asbank Geleceğin Yıldızları Cimnastik Şöleni’nin sunumunu ise Çilem Dağistanlı ve Selman Beber Toprak yapacak.

Asbank Geleceğin Yıldızları Cimnastik Şöleni’nde sahne alacak kulüplerden biri de KKTC Cimnastik Federasyonu kulüplerinden Lefkoşa Cimnastik Kulübü olacak. Lefkoşa Cimnastik Kulübü sporcuları, Asbank Geleceğin Yıldızları Cimnastik Şöleni için sahneleyecekleri gösterilerle ilgili hazırlıklarını tamamladılar.

Antrenörleri eşliğinde yoğun ve yorucu bir tempoda çalışan Lefkoşa Cimnastik Kulübü cimnastikçileri, büyük şölene, tüm halkı davet ettiler.