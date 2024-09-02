Lefkoşa Cimnastik Kulübü, Yaz’ı denizde bitirdi

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02/09/2024

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Lefkoşa Cimnastik Kulübü, Yaz’ı denizde bitirdi

 

KKTC Cimnastik Federasyonu kulüplerinden Lefkoşa Cimnastik Kulübü (LCK) dolu dolu geçen cimnastik Yaz kampını sonlandırdı.

Lefkoşa Cimnastik Kulübü, Yaz kampını deniz partisiyle tamamladı. 2 ayı aşkın süredir süren Yaz kampında her gün yoğun şekilde çalışan Lefkoşa Cimnastik Kulübü eğitmenleri ve sporcuları, deniz eğlencesi düzenlediler.

Yeniboğaziçi Belediyesi Halk Plajında düzenlenen deniz partisinde eğitmenler ve sporcular eğlenceli saatler geçirdiler.

02/09/2024 09:18
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TAGS: Lefkoşa Cimnastik Kulübü, spor, haber, kıbrıs
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