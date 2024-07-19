Lefkoşa Cimnastik Kulübü’nden, Arena’da anlamlı gösteri

KKTC Cimnastik Federasyonu kulüplerinden Lefkoşa Cimnastik Kulübü, KKTC Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen Dark Blue 2. Şampiyon Melekler Plaj Voleybolu Ligi ödül törenine renk kattı.

2. Şampiyon Melekler Plaj Voleybolu Ligi ödül töreni öncesinde Lefkoşa Cimnastik Kulübü cimnastikçileri, Şampiyon Melekler Anısına gösteri sundular. Cimnastikçilerin çim zemindeki gösterileri büyük beğeni toplarken, gösterilerin sonunda Şampiyon Melekler Anısına açılan pankart Beach Volley Arena’da duygusal anlar yaşattı.

KKTC Voleybol Federasyonu da açıklama yaparak, Lefkoşa Cimnastik Kulübü’ne teşekkür ederken, açıklamada “Lefkoşa Cimnastik Kulübü, Şampiyon Melekler Anısına sunmuş olduğu gösteriyle anlamlı organizasyonumuza katkı koydu.

Başta Cimnastik Federasyonu Başkanı Hasan Sapsızoğlu olmak üzere Lefkoşa Cimnastik Kulübüne, emeği geçen eğitmenlerine ve sporcularımıza teşekkür ederiz.” ifadeleri kullanıldı.