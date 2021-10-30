Lefkoşa cimnastikçileri yarışmaya hazır

KKTC Cimnastik Federasyonunda Hasan Sapsızoğlu başkanlığındaki yönetim kurulu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde Cumhuriyet Kupası düzenleyecek.

Dr Fazıl Küçük Salonunda bugün düzenlenecek olan Cumhuriyet Kupası yarışmalarına Lefkoşa Cimnastik Kulübü cimnastikçileri de yoğun bir şekilde hazırlandılar. Küçük, yıldız ve genç kategorilerindeki Cumhuriyet Kupasına antrenörleri Türkay Özata, Hasan Aksoy ve İdal Çukurovalı nezaretinde iddialı hazırlanan Lefkoşa Cimnastik Kulübü cimnastikçileri saat 14:00’te başlayacak olan Cumhuriyet Kupasında hünerlerini sergileyecekler.

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30/10/2021 09:57