Lefkoşa Darts Birliği’nden anlamlı turnuva!

Thalassaemia Derneği yararına, Lefkoşa Darts Birliğinin organize ettiği, darts turnuvası 26 dartsçının katılımı ile yapıldı. Turnuvada Erkan Coşkuner şampiyonluğu elde etti.

Thalassaemia Derneği yararına, Lefkoşa Darts Birliğinin organize ettiği, darts turnuvası 26 dartsçının katılımı ile yapıldı. Gerçekleştirilen turnuvada şampiyon Erkan Coşkuner, ikinci Elmas Çocuk, üçüncü Hüseyin Moda, dördüncü Derviş Çocuk oldu. Turnuva açılışında bir de konuşma yapan Thalassaemia Dernek yöneticisi Şefik Dereli Lefkoşa Darts Birliğine ve başkanı Turgut Çalıcı’ya teşekkür etti. Lefkoşa Darts Birliği başkanı Turgut Çalıcı turnuvada katılım ve yapılan bağışlardan elde edilen gelirin tümünü Thalassaemia Derneği başkanı Şefik Dereli’ye taktim etti.

Organize edilen turnuvada ise yan ödüller şöyle oluştu:

En az darts’ta bitiren: Sadık Örel

En yüksek sayı atan: Tamer Kaya

En yüksek sayıdan bitiren: Erkan Coşkuner

28/02/2020 17:06