Lefkoşa Dereboyu Duatlonu Enis Alçıcı'nın

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05/03/2025

Lefkoşa Dereboyu Duatlonu Enis Alçıcı'nın

Triatlon Federasyonu tarafından düzenlenen ikinci yarışı Lefkoşa'da yapıldı. Sezon açılışını Hamitköy XT Duatlonu ile yapan Triatlon Federasyonu sezonun ikinci yarışını da Lefkoşa Dereboyu'nda sprint duatlonu şekilde yaptı. 
Sporcular ilk olarak 5 kilometre koşu ile yarışa başladı, ardından 20 kilometre bisiklet sürdü ve son olarak da 2.5 kilometre koşarak finişe ulaşma mücadelesi verdi.
Yarışın en hızlısı ve genel klasman birincisi Ares Spor Kulübü'nden Enis Alçıcı oldu.


 
 

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