Lefkoşa Devlet hastanesi'nde 1 pozitif vaka daha

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi‘nde 1 çalışanda daha koronavirüs tespit edildi. Pozitif vakanın hastanenin Göğüs Bölümünde çalışan bir temizlik işçisi olduğu öğrenildi.

Karantinaya alınan temizlik işçisinin, kimlerle temasta bulunduğu araştırılıyor. Temizlik çalışanı ile temasta bulunan hemşirelerin karantinaya alındığı ve diğer bölümlerde de temaslı olması muhtemel kişilere PCR testi yapılacağı öğrenildi.

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05/01/2021 11:14