Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde yarından itibaren “Triaj uygulaması” başlıyor

Acil Servislerde Triaj dönemi başlıyor.

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Acil Servisinde yarından itibaren triaj uygulaması başlıyor.

Sağlık Bakanlığı, Triaj uygulamasının Girne Akçiçek Hastanesi’nde 2 Temmuz Pazartesi, Cengiz Topel Hastanesi’nde ise en kısa sürede hayata geçeceğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından bir süredir KKTC genelinde acil servislerin iyileştirilmesine yönelik Triaj uygulamasının başlaması için alt yapı ve eğitimi ile ilgili çalışmalar tamamlandı.

Triaj uygulaması ile hastanelerde acile giden hastalara , hastalık belirtilerin şiddeti ve tıbbi durumlarının aciliyeti göz önüne alınarak doktor veya sağlık personeli tarafından öncelik belirleme işlemi yapılacak.

Bu çerçevede yarından itibaren Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Acil Servisinde triaj uygulamasının başlatılacağını açıklayan Sağlık Bakanlığı, Girne Akçiçek Hastanesi’nde 2 Temmuz Pazartesi, Cengiz Topel Hastanesi’nde ise en kısa sürede Triaj uygulaması hayata geçeceğini duyurdu.

Sağlık Bakanlığı, hastalara, acil servislerdeki sağlık personeline konuyla ilgili anlayış göstererek yardımcı olmalarını da istedi.

BRT/