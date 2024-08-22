Lefkoşa-Dikmen yolunda kaza: 4 kişi yaralandı

Lefkoşa-Dikmen Anayolu, Yakın Doğu Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, 20 yaşındaki Kemal Mert Hayat’ın yönetimindeki EZ 457 plakalı araç, dikkatsizlik sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağına geçti. Bu sırada karşı yönden gelen 38 yaşındaki Zilfi Afşin Ölmez’in kullandığı YF 829 plakalı araç ile çarpıştı.

Kaza sonucu her iki araçta bulunan sürücüler ve YF 829 plakalı araçtaki yolcular 36 yaşındaki Misli Bostancıoğulları ve 73 yaşındaki Fatma Necati yaralandı.

Yaralılar Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedavilerinin ardından Zilfi Afşin Ölmez, Misli Bostancıoğulları ve Kemal Mert Hayat taburcu edilirken, Fatma Necati’nin vücudunda kırıklar tespit edildi.

Necati, tedavisi için Yakın Doğu Hastanesi’ne sevk edilerek müşahede altına alındı.

Fatma Necati, kaza sonrası bulunduğu araç içerisinde sıkışmıştı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarılarak hastaneye sevki sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.