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Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi bodrumunda su baskını

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30/12/2021

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Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi bodrumunda su baskını

Ülkeyi etkisi altına alan aşırı yağışlar, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nin bodrum katında su baskınına yol açtı.

Hastane Başhekimi Adil Özyılkan, TAK’a yaptığı açıklamada, binanın bodrum katına yağmur sularının girdiğini ancak ekiplerin müdahalesiyle sorunun giderildiğini belirtti.

Binanın normal seviyenin altında olduğunu, pompa sisteminin aşırı yağışlar karşısında etkisiz kaldığını söyleyen Özyılkan, bodrum katına su girdiğini kaydetti.

Sivil Savunma ekiplerinin de yer aldığı ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede sıkıntının giderildiğini söyleyen Özyılkan, suyun tahliye edildiğini ifade etti.

Özyılkan, suyun tahliyesinin ardından temizlik çalışmalarının başlatıldığını belirtti.

30/12/2021 19:03
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TAGS: Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi bodrumunda su baskını
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