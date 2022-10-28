Lefkoşa Filiz Sokak, drenaj çalışması nedeniyle trafiğe kapanacak!

LTB, Filiz Sokak'ta 31 Ekim Pazartesi günü  çalışmalar boyunca araç trafiğine kapalı olacağını duyurdu. 

ads ads ads ads
28/10/2022

ads
Lefkoşa Filiz Sokak, drenaj çalışması nedeniyle trafiğe kapanacak!

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), Kızılay bölgesindeki Filiz Sokak'ta 31 Ekim Pazartesi günü yağmur suyu drenaj çalışmalarının başlayacağını ve sokağın, çalışmalar boyunca araç trafiğine kapalı olacağını duyurdu. 

LTB'den yapılan açıklamaya göre, belediye, kışın daha sorunsuz yaşanması adına çalışmalarına devam ediyor.

Kızılay bölgesindeki Filiz Sokak'ta pazartesi başlayacak yağmur suyu drenaj çalışmalarının 15 günde tamamlanması hedefleniyor.

Çalışmalar dolayısıyla bu sokakta ikamet eden yurttaşların araçlarını en yakın sokak olan Akçasu Sokak çıkışındaki boş araziye park edebilecekleri açıklandı.

Açıklamada, Filiz Sokak'ı kullanacak sürücülerin çalışmalar süresince trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri uyarısında bulunuldu.

 

28/10/2022 13:07
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Lefkoşa, LTB, Filiz Sokak, drenaj çalışması
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.