Lefkoşa fotoğraf günleri devam ediyor

“Yıltan Taşçı Akademi I. Lefkoşa Fotoğraf Günleri”, Telsim ana sponsorluğunda devam ediyor.

Yıltan Taşçı Akademi’den yapılan açıklamaya göre, I. Lefkoşa Fotoğraf Günleri, atölye çalışmaları, sergiler, fotoğraf sanatçılarının katılımlarıyla yapılan söyleşiler ve fotoğraf gösterimleriyle Lefkoşa’nın farklı noktalarında sanatseverlerle buluşuyor.

Fotoğraf Günleri kapsamında 5 Nisan Salı günü Aramis Kalay ile Lefkoşa Arabahmet’te atölye çalışması, Lefkoşa AKM Konferans Salonu’nda ise GİFDER üyelerinin fotoğraf gösterimi yapıldı.

Fotoğraf gösteriminin ardından İlyas Göçmen ile “Kırkpınar Güreşleri, Çingeneler, Cansız Mankenler ve Klasikler” konulu ve Ümit İnatçı ile “Sanat / Fotoğraf İlişkisi” konulu söyleşi düzenlendi. İkinci gününün sonunda ise Veli Kaymaklılı’nın “Seçkiler” isimli sergisi açıldı.

Fotoğraf Günlerinin üçüncü gününde n 6 Nisan Çarşamba günü, Lefkoşa Yenicami’de Çerkes Karadağ ile yaratıcı atölye çalışması ve FODOS üyelerinin Lefkoşa AKM Konferans Salonu’nda fotoğraf gösterimi yapıldı.

Fotoğraf gösteriminin ardından Ceyhan Özyıldız ile “Çağdaş Kıbrıs Türk Fotoğrafı” konulu konferans düzenlendi. Konferans sonrasında Başar Taşlı, “Manzara, Makro ve Yalıçapkını” başlıklı fotoğraf gösterimi yaptı. İsmet Vehit Güney Sanat Merkezi’nde de, “Resimsel” isimli Mehmet Türkelman sergisi ve “Ustalardan Seçkiler” isimli iki sergi açıldı.

7 Nisan Perşembe günü ise, İlyas Göçmen ile Lefkoşa Selimiye’de atölye çalışması, Lefkoşa AKM Konferans Salonu’nda FODER üyeleri fotoğraf gösterimi, ardından Aramis Kalay ile “Fotoğrafı Düşünmek/ Fotoğraf Senaryoları” adlı sunum yapıldı.

Emel Sefer’in “Fotoğrafçılığımızda Nevin Yüksek” konulu söyleşisinin ardından AKM Büyük Sergi Salonu’nda Yıltan Taşçı Akademi kursiyerlerinin, “Objektifimizden Yansıyanlar” isimli 12’nci fotoğraf sergisi açıldı.

8 Nisan Cuma günü, Lefkoşa AKM Konferans Salonu’nda DİYAFRAM üyeleri fotoğraf gösterimi, Yıltan Taşçı’nın “Resim Okumaları 1: XV. – XVII. Yüzyıllarda İnsan Merkezli Resimde Işık” konulu söyleşisi ve Mustafa Evirgen, Mehmet Türkelman, Nilgün Ortaş ve Ramadan Gümüşok’un konuşmacı olarak katıldığı, “Fotoğrafçılığımızın Sorunları ve Çözüm Önerileri” konulu açık oturum yapıldı.

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08/04/2022 17:45