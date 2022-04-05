Lefkoşa Fotomaraton Fotoğraf Yarışması’nda Ödüller Verildi

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ile Yıltan Taşçı Akademi iş birliğinde bu yıl birincisi gerçekleştirilen “Lefkoşa Fotomaraton Fotoğraf Yarışması”nda ödüller törenle verildi.

LTB’den verilen bilgiye göre, Yıltan Taşçı Akademi Direktörü Yıltan Taşçı, ödül töreni öncesinde yaptığı konuşmada yarışmaya katılmanın da bir ödül ve başarı olduğunu, önemli olanın eserin sergileme alması değil, ortaya yürek koyarak yarışmaya dahil olması olduğunu ifade etti.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı ise fotomaraton organizasyonunun devamını sağlamak amacında olduklarını belirtti.



Tevfik İleri, Ümit İnatçı ve Hasan Hüseyin’den oluşan seçici kurul tarafından yapılan inceleme sonucunda eserlerden birinciliği Şaziye Kurt, ikinciliği Mehmetali Karahasan, üçüncülüğü ise Melek Kaptanoğlu’nun eserleri aldı. Hüseyin Kocaismail ve Sinan Özer’in eserleri de özel ödüle layık görüldü.

LTB sınırları içerisindeki kültürel değerlerin, tarihi ve turistik mekânların, şehir dokusunun ve yaşamının fotoğrafçı gözünden yansıtılması amacıyla düzenlenen yarışmaya 27 yarışmacı toplam 135 fotoğrafla katılırken, 30 eser sergilendi. Eserler 11 Nisan Pazartesi gününe kadar Merkez Lefkoşa’da sergilenecek.

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05/04/2022 13:45