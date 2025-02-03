Lefkoşa-Gazimağusa ana yolunda iki ayrı zincirleme trafik kazası

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03/02/2025

Lefkoşa-Gazimağusa ana yolunda iki ayrı zincirleme trafik kazası

Lefkoşa- Gazimağusa ana yolunda meydana gelen iki ayrı zincirleme trafik kazası, yaralanma olmadan hasarla atlatıldı.  

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, bugün saat 16.00 sıralarında Hamitköy çemberi ile Halk Bank çemberi arasında iki farklı noktada iki ayrı zincirleme trafik kazası oldu.

Birincisinde dört, ikincisinde ise beş aracın karıştığı kazalarda, yaralanan olmadı.

Polisin kazalarla ilgili soruşturması devam ediyor.

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TAGS: Lefkoşa-Gazimağusa ana yolunda iki ayrı zincirleme trafik kazası
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