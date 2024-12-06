Lefkoşa-Gazimağusa ana yolunda kaza: 2 yaralı

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06/12/2024

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Lefkoşa-Gazimağusa ana yolunda kaza: 2 yaralı

Lefkoşa-Gazimağusa ana yolunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Polisin açıklamasına göre, Fahim Khan (E-38), ana yolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden yönetimindeki UH 815 plakalı kamyon araçla Çukurova kavşağından dikkatsizce ana yola giriş yaptı. Khan aracıyla, o sırada anayolda seyreden Adem Boran (E-59) yönetimindeki GT 555 plakalı salon aracın önünü tıkadı ve iki araç çarpıştı.

Kaza sonucu yaralanan Boran ve araçta yolcu olarak bulunan Hanife Boran (K-52) kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Soruşturma devam ediyor.

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TAGS: Lefkoşa-Gazimağusa ana yolunda kaza: 2 yaralı
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