Lefkoşa- Gazimağusa ana yolunda yarın bisiklet sürüşü olacak, bazı yollarda güvenlik önlemi alınacak

Lefkoşa- Gazimağusa ana yolunda yarın bisiklet sürüşü yapılacağından bazı yollarda güvenlik önlemi alınacak.

“21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitleri Anma Haftası” kapsamındaki sürüş yarın saat 7.30’da Lefkoşa’da Girne Kapısı (Şehitler Anıtı) önünde başlayacak.

Polis eskortunun eşlik edeceği sporcuların geçeceği güzergahtaki tüm kavşak ve çemberler araç trafiğine kapatılacak.

İzlenecek ve güvenlik önlemi alınacak güzergahlarla ilgili polisin yaptığı açıklama şöyle:

“Bedrettin Demirel-Abdi İpekçi-Gazeteci Kemal Aşık ile Şehit Mustafa Ahmet Ruso caddeleri üzerinden Honda Trafik Işıkları kavşağı, kavşaktan sağa dönülerek Lefkoşa-Gazimağusa ana yolu güzergahını takiben Dörtyol kavşağından sola dönülüp Atlılar, Muratağa ve Sandallar’a ulaşılacak. Aynı güzergah izlenerek Lefkoşa’ya, başlangıç noktası olan Girne Kapısı’na dönülecek.”

Polisin açıklamasında, söz konusu yol güzergahını kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyması istendi.