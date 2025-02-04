Lefkoşa-Gazimağusa ana yolunda yol çizgileri yenileme çalışması başlatıldı

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04/02/2025

Lefkoşa-Gazimağusa ana yolunda yol çizgileri yenileme çalışması başlatıldı

Lefkoşa-Gazimağusa ana yolunda yatay işaretleme yol çizgi boyası çalışmaları  başlatıldı.

Karayolları Dairesinden verilen bilgiye göre bugün başlayan çalışmalar 14 Şubat’ta tamamlanacak.

Açıklamada, "Muhtelif Yollarda Trafik Güvenliği Yönünden Yatay ve Düşey İşaretleme Yapılması" kapsamında  sürdürülecek çalışmalar  boyunca bu güzergâhı kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.

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TAGS: Lefkoşa-Gazimağusa, yol çizgi
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