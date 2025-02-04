Lefkoşa-Gazimağusa ana yolunda yol çizgileri yenileme çalışması başlatıldı
YAYIN TARİHİ:
04/02/2025
Lefkoşa-Gazimağusa ana yolunda yatay işaretleme yol çizgi boyası çalışmaları başlatıldı.
Karayolları Dairesinden verilen bilgiye göre bugün başlayan çalışmalar 14 Şubat’ta tamamlanacak.
Açıklamada, "Muhtelif Yollarda Trafik Güvenliği Yönünden Yatay ve Düşey İşaretleme Yapılması" kapsamında sürdürülecek çalışmalar boyunca bu güzergâhı kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.
YAYIN TARİHİ: