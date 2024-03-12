Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu'nda kaza!

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12/03/2024

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Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu'nda kaza!

Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu'nun 2-3'üncü kilometreleri arasında bugün saat 06:30 civarında,meydana gelen bir trafik kazasında, Arda Kadir HOVARDA yönetimindeki SN 940 plakalı buzluklu kamyon, Gazimağusa istikametine doğru seyrederken dikkatsizliği sonucu yolun sol kısmında bulunan trafik levhasına çarptı. Ardından direksiyon hakimiyetini kaybederek, arızalandığı için banket içerisine park edilen Ersan BORUCU'nun sorumluluğundaki JY 244 plakalı çöp kamyonuna çarptı ve devrildi.

Kaza sonucunda yaralanan SN 940 plakalı kamyon sürücüsü Arda Kadir HOVARDA, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak Acil Serviste müşahede altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

12/03/2024 09:46
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TAGS: Lefkoşa, Gazimağusa, kaza, haber
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