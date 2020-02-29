Lefkoşa- Gazimağusa Anayolu'nda kaza

Bu akşam saatlerinde Lefkoşa- Gazimağusa Anayolu'nda üç aracın karıştığı kazada bir kişi hafif yaralandı.

Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan Murat Durbayev, Kolan British Hastanesine kaldırıldı. Murat Komekov'un tedavisi sürüyor.

Kaza nasıl oldu?

Saat 20:00 sıralarında, Lefkoşa- Gazimağusa Anayolu üzerinde, Nurettin Çamlıca, yönetimindeki FY 012 plakalı araç ile Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden ve trafik sıkışıklığı için yavaşlayan Ahmet Yavuzoğlu yönetimindeki FK 357 plakalı araca çarptıktan sonra yolun solunda arıza yaptığı için park halinde bulunan Mardan Komekov sorumluluğundaki DE 766 plakalı araca ve aracın arka kısmında durmakta olan Murat Komekov' a çarpıp kontrolsüzce savrularak bariyerlere çarpıp durmuştur. Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan Murat Durbayev, Kolan British Hastanesine kaldırıldı. Tedavisi halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.

29/02/2020 22:21