Lefkoşa, Gazimağusa ve Çatalköy’de uyuşturucu!

Lefkoşa’da Metehan Kara Geçiş Kapısında yapılan uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı.

Polis Basın Bültenine göre, dün Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ile Lefkoşa Polis Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen müşterek operasyon sonucu; GKRY Bölgesinden gelerek KKTC’ye giriş yapan M.Ö.’nün (E-43) üzerinde yapılan aramada, yaklaşık 3 gram ağırlığında “kokain” türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

-Gazimağusa’da uyuşturucu

Gazimağusa’da, S.B.’nin (E-47) kullanımındaki araçta Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada; yaklaşık 35 gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu madde ile içerisinde metamfetamin türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 2 adet cam pipo bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

-Çatalköy’de uyuşturucu

Çatalköy’de, E.Ö.’nün (E-62) kalmakta olduğu ikametgahta polis tarafından yapılan aramada; içerisinde tütün ile karışık hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan iki adet sarma sigara, yaklaşık 1.5 gram ağırlığında kokain türü ile yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve üzerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet banknot, 2 adet pipet, 1 adet kredi kartı ve 2 adet şeffaf naylon bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.