Lefkoşa-Gazimağusa Yolunda Kontrolden Çıkan Araç Bariyerlere Çarptı

Lefkoşa - Gazimağusa ana yolu üzerinde bu sabah saat 05.30 sıralarında bir trafik kazası yaşandı. Kazada, Ahmet Hacıömeroğlu (E-37), MG 474 plakalı salon araç ile Gazimağusa istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada yol üzerinde bulunan Halkbank çemberine geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybedip çemberi çevreleyen bordür taşlarına çarptı ve çember üzerine çıktıktan sonra kontrolsüzce yoluna devam edip yolun solunda bulunan bariyerlere çarpıp durdu. Kazada yaralanan olmadı.