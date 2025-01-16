Lefkoşa Gazimağusa yolunda ölümlü kaza

Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu'nda sabahın erken saatlerinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise hafif yaralandı.

Kaza, saat 03.40 sıralarında ET 678 plakalı salon aracın, süratli ve dikkatsiz bir şekilde Lefkoşa'dan Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada, Demirhan bölgesinde MFC Motors önlerine geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yaşandı. Araç, yolun solundan dışarı çıkarak takla attıktan sonra tekerlekleri üzerinde durdu.

Kaza sonucu, Cihangir'de sakin 27 yaşındaki Furkat Bazarow olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı araçta bulunan Abdullah Pirliyev (27) ise hafif yaralandı. Yapılan alkol testinde Pirliyev’in 136 mlgr alkollü olduğu tespit edildi.

Polis soruşturması devam ediyor.