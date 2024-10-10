Lefkoşa Gençlik Derneği ve Kardeş Ocağı iş birliğiyle tavla turnuvası düzenleniyor

 Lefkoşa Gençlik Derneği ve Kardeş Ocağı iş birliğiyle cumartesi günü Kulüp Tavla Turnuvası düzenleniyor.

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10/10/2024

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Lefkoşa Gençlik Derneği ve Kardeş Ocağı iş birliğiyle tavla turnuvası düzenleniyor

 Lefkoşa Gençlik Derneği ve Kardeş Ocağı iş birliğiyle cumartesi günü Kulüp Tavla Turnuvası düzenleniyor.

Lefkoşa Gençlik Derneği’nden yapılan açıklamaya göre, Kardeş Ocağı Lokali’nde saat 10.00’da yapılacak turnuva, yaş sınırlaması olmaksızın herkese açık olacak.

Giriş ücretinin 100 TL olduğu turnuvada, kazananlara sürpriz ödüller verilecek.

Tüm tavla tutkunlarının davet edildiği etkinliğe katılım ve detaylı bilgi için Lefkoşa Gençlik Derneği sosyal medya hesapları üzerinden veya +90 (533) 822 11 21 numaralı telefondan organizasyon yetkililerine ulaşılabileceği kaydedildi.

10/10/2024 09:51
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TAGS: Lefkoşa Gençlik Derneği, Kardeş Ocağı
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