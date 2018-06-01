Lefkoşa-Girne Anayolu’nun yenilenen bölümü trafiğe açıldı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Lefkoşa-Girne anayolunun yenilenen bölümünün kontrollü olarak trafiğe açıldığını duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından alınan bilgiye göre, anayolun yenilenen birinci etabı kontrollü olarak trafiğe açılırken, iç oto korkulukların çakılmasına hafta sonu devam edilecek.