HABER KIBRIS

Lefkoşa-Girne anayolu trafiğe açıldı

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31/05/2018

Lefkoşa-Girne anayolu trafiğe açıldı
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Yağışlı havanın yol güvenliğini etkilemesi nedeniyle kapatılan Lefkoşa-Girne Anayolu, yeniden trafiğe açıldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan saat 15.00 sıralarında yapılan açıklamada,Livenium Sitesi karşısında anayol içerisinde tarlalardan gelen sular ve çamur birikintisinden dolayı yolun tehlike arz ettiği belirtildi.

Yağışlı havanın yol güvenliğini etkilemesi nedeniyle kapatılan Lefkoşa-Girne Anayolu'nun, az önce yeniden trafiğe açıldığı bildirildi..

Yolu kullanacak olan sürücülerin yağış etkisini kaybedene kadar dikkatli ve yavaş sürmelerini uyarısında bulunuldu

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TAGS: lefkoşa, girne, trafik
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