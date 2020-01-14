Lefkoşa-Girne Anayolu'na korkuluk geliyor

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14/01/2020

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Lefkoşa-Girne Anayolu'na korkuluk geliyor

Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay, Gönyeli Çemberi ile Boğaz Kavşağı arasındaki yol üzerinde bulunan refüjün kaldırılması ve bariyerlerin konması için ihaleye çıkma kararı aldığını, ihale bedeli için Maliye Bakanlığı’ndan bloke de alındığını kaydetti.

ALSANCAK BİRİNCİ ETAP YOL ÇALIŞMASI

Özersay, Su İşleri Dairesi’nin vereceği rapor ertesinde de Alsancak 1’inci etap yol çalışmasının başlatılması yönünde karar üretildiğini ifade etti.

ÜZÜM DE DAHİL EDİLDİ

Genel Takım Sigortası Fonu’ndan, yakın geçmişe kadar, doğal afetlerin narenciye ve patateste neden olacağı zararların karşılandığını kaydeden Özersay, bir önceki hükümet döneminde kapsam dahiline seraların da alındığını, bir süre önce de muzun dahil edildiğini, bugünkü toplantıda da üzüm ürününün kapsama dahil edildiğini ifade etti.

Özersay, bir takım kamulaştırma kararları alındığını, bunların Resmi Gazete’de yayımlanacağını sözlerine ekledi.

14/01/2020 19:59
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TAGS: Kudret Özersay, Lefkoşa-Girne Anayolu, korkuluk, haber, kıbrıs
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