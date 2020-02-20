Lefkoşa-Girne anayolunda büyük kaza

Lefkoşa-Girne anayolunda Boğaz yakınlarında, saat 18.30 sıralarında bir aracın çarptığı yaya Mesut Bozdoğan yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre: Girne - Lefkoşa Anayolunun Boğazköy kavşağı yakınlarında, saat 18.30 sıralarında, plakası ve ismi henüz tespit edilemeyen araç sürücüsü Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada, o esnada yolu karşıdan karşıya yaya olarak geçmeye çalışan Mesut Bozdoğan (E-39)'a çarpmıştır.

Kazada yaralanan Mesut Bozdoğan kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavisi halen sürüyor.

Kazaya methaldar araç ve sürücüsü aracı e olay yerinden kaçmıştır. Polis soruşturması sürüyor.

20/02/2020 20:12