Lefkoşa-Girne anayolunda feci kaza!

Lefkoşa - Girne anayolu Boğaz mevkiinde saat 15.00 sıralarında iki aracın çarpışması sonucunda meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Kazada yaralanan 3 kişi olay yerine giden 112 sağlık ekiplerinin tarafından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan 2’sinin durumunun hafif 1’inin ise ağır olduğu öğrenildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bugün saat 15.00 sıralarında, Boğazköy’de Boğazköy-Ağırdağ anayolu üzerinde, Philips Tamarapreye Adeova (E-26) yönetimindeki ZPC 246 plakalı araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada sağa meyilli viraja geldiği zaman dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan Tuncay Kelebek (E-23) yönetimindeki CE 852 plakalı salon araç ile çarpışmışlardır.

Kaza sonucu yaralanan CE 852 plakalı araç sürücüsü Tuncay Kelebek ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Evşen Kelebek (K-52) ve Şenay Kelebek (K-16) kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavileri halen sürüyor.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.