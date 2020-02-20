Lefkoşa-Girne anayolunda feci kaza

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20/02/2020

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Lefkoşa-Girne anayolunda feci kaza

Lefkoşa-Girne anayolunda Boğaz yakınlarında, saat 18.30 sıralarında bir aracın çarptığı yaya Mesut Bozdoğan yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre: Girne - Lefkoşa Anayolunun Boğazköy kavşağı yakınlarında, saat 18.30 sıralarında,  plakası ve ismi henüz tespit edilemeyen  araç sürücüsü Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada, o esnada yolu karşıdan karşıya yaya olarak geçmeye çalışan Mesut Bozdoğan (E-39)'a çarpmıştır. 

Kazada yaralanan Mesut Bozdoğan kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavisi halen sürüyor.

Kazaya methaldar araç ve sürücüsü aracı e olay yerinden kaçmıştır.  Polis soruşturması sürüyor.

20/02/2020 20:18
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TAGS: Lefkoşa-Girne anayolunda feci kaza, haber, kıbrıs,
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