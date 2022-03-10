Lefkoşa-Girne anayolunda iki ayrı kaza!

Lefkoşa-Girne-anayolunda bugün art arda meydana gelen iki kazada aşırı sürat ve dikkatsizlik nedeniyle iki kişi yaralandı.

Polisten alınan bilgiye göre, Lefkoşa-Girne-anayolunda bugün saat 17.20 raddelerinde çift şeritlii yolda sağ şerit içerisinde Girne istikametine doğru seyreden Girne'de sakın Hasan TANERİ (E-35) yönetimindeki DH 876 plakalı Renault 19 marka salon araç sürücüsünün aşırı sürat ve dikkatsizliği sonucu o esnada önündeki araçların yavaşlaması sonucu yavaşlamak zorunda kalan Yeşiltepe’de sakin DİDEM (K-42) yönetimindeki MD 907 plakalı Mercedes marka salon aracın arka kısmına aracının ön kısmı ile çarptı. Kaza sonucu DH 876 plakalı araç sürücüsü yaralanarak kaldırıldığı Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde acil serviste müşahede altına alındı. DH 876 plakalı araca 5000TL , MD 907 plakalı araca ise I0.000 TL tahmini hasar oldu

Öte yandan yine Lefkoşa-Girne-anayolunda bugün saat 17:00 raddelerinde çift şeritli yolda sol şerit içerisinde Girne istikametine doğru seyreden Lefkosa’da sakin yönetimindeki Ferhat Ayman (E-23) yönetimindeki HJ 900 plakalı Honda marka salon araç aşırı sürat ve dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan dışarıya çıkarak banket kenarında bulunan ağaçlara ve toprak sele çarptıktan sonra yoluna devam ederek tekrar yola girip önü güneye v bakar şekilde durmuştur. Kazada HJ 900 plakalı araç sürücüsü yaralanarak kaldırıldığı Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde acil serviste müşahede altına alındı.

Kazada HJ 900 plakalı araca tahmini 50.000 TL tahmini hasar oldu. Tahkikat devam etmektedir.

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10/03/2022 21:13