Lefkoşa-Girne anayolunda iki ayrı kaza!

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10/03/2022

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Lefkoşa-Girne anayolunda iki ayrı kaza!

Lefkoşa-Girne-anayolunda bugün art arda meydana gelen iki kazada aşırı sürat ve dikkatsizlik nedeniyle iki kişi yaralandı.

Polisten alınan bilgiye göre, Lefkoşa-Girne-anayolunda  bugün saat 17.20 raddelerinde çift şeritlii yolda sağ şerit içerisinde Girne istikametine doğru seyreden Girne'de sakın Hasan TANERİ (E-35) yönetimindeki DH 876 plakalı Renault 19 marka salon araç sürücüsünün aşırı sürat ve dikkatsizliği sonucu o esnada önündeki araçların yavaşlaması sonucu yavaşlamak zorunda kalan Yeşiltepe’de sakin  DİDEM (K-42) yönetimindeki MD 907 plakalı Mercedes marka salon aracın arka kısmına aracının ön kısmı ile çarptı. Kaza sonucu DH 876 plakalı araç sürücüsü yaralanarak kaldırıldığı Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde  acil serviste müşahede altına alındı. DH 876 plakalı araca 5000TL , MD 907 plakalı araca ise I0.000 TL  tahmini hasar oldu

Öte yandan yine Lefkoşa-Girne-anayolunda  bugün saat 17:00 raddelerinde çift şeritli yolda sol şerit içerisinde Girne istikametine doğru seyreden Lefkosa’da sakin yönetimindeki Ferhat Ayman (E-23) yönetimindeki HJ 900 plakalı Honda marka salon araç aşırı sürat  ve dikkatsizliği sonucu  direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan dışarıya çıkarak banket kenarında bulunan ağaçlara ve  toprak sele çarptıktan sonra yoluna devam ederek  tekrar yola girip önü güneye v bakar şekilde durmuştur. Kazada HJ 900 plakalı araç sürücüsü yaralanarak kaldırıldığı Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde  acil serviste müşahede altına alındı.

Kazada HJ 900 plakalı araca  tahmini 50.000 TL  tahmini hasar oldu. Tahkikat devam etmektedir.

10/03/2022 21:13
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TAGS: Lefkoşa, Girne, kaza
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