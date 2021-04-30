Lefkoşa-Girne anayolunda trafik kazası

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30/04/2021

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Lefkoşa-Girne anayolunda trafik kazası

Lefkoşa - Girne anayolunda bugün bir araç kendi kendine yaptığı kaza sonucunda alev aldı. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

Polisin açıklamasına göre, kaza, 18.30 sıralarında Mohammed S.M. Almegharı yönetimindeki JR 130 plakalı aracın Lefkoşa istikametine doğru süratli ve dikkatsizce seyrettiği sırada sağa meyilli virajda direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu meydana geldi.

Orta refüjü ayıran beton sete çarparak alev alan araç, vatandaşların yangın söndürme tüpleriyle yaptığı müdahale sonucu söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

 

30/04/2021 20:26
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TAGS: kaza, lefkoşa-girne, ciklos, haberkibris
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