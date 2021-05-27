Lefkoşa-Girne anayolunun Boğaz Kavşağı'nda trafik tek şeritten verilecek

Girne - Lefkoşa anayolunda asfaltlama çalışması yapılacağından Girne’ye gidiş trafiği yarın 09.00 – 18.00 saatleri arasında tek şeritten verilecek.

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27/05/2021

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Lefkoşa-Girne anayolunun Boğaz Kavşağı'nda trafik tek şeritten verilecek

Girne - Lefkoşa anayolunda asfaltlama çalışması yapılacağından Girne’ye gidiş trafiği yarın 09.00 – 18.00 saatleri arasında tek şeritten verilecek.

Karayolları Dairesi’nin açıklamasına göre, Girne Lefkoşa güzergâhının Boğaz Kavşağı mevkiinde yapılacak çalışmalardan dolayı bu yolu kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.

 

 

27/05/2021 16:38
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TAGS: lefkoşa, girne, boğaz
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