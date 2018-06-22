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Lefkoşa-Girne yolu ikinci etap çalışmaları bugün başlıyor

Lefkoşa-Girne anayolundaki bakım, onarım ve üst yapı çalışmalarının ikinci etabı bugün başlıyor. 

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22/06/2018

Lefkoşa-Girne yolu ikinci etap çalışmaları bugün başlıyor
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İkinci etapta çalışmalar tamamlanıncaya kadar trafik, yapımı 1 Haziran’da tamamlanan Girne-Lefkoşa istikametindeki şeritten sağlanacak.

Belirtilen güzergahı kullanacak sürücülerin, trafik işaret ve işaretçilerine uyması ve belirtilen hız limitlerine riayet etmesi gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, 5 bin kg ve üzeri ağırlıkta olan kamyonların, Girne-Lefkoşa anayolunda Girne girişi (alt/üst geçit) ile St. Hilarion mevkii arasında trafikte seyretmeleriyle ilgili 2 Mart 2018’de getirilen men uygulamasının devam ettiği de hatırlatıldı.

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TAGS: lefkoşa, girne, anayol, haber, kıbrıs
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