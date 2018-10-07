Lefkoşa Girne yolunda feci kaza

Dün akşam Lefkoşa Girne yolunda meydana gelen feci kaza görenleri korkuttu. İki araç hurdaya dönerken yaralanan olmadı.

Kaza nasıl oldu?

Saat 22:00 raddelerinde Girne-Lefkoşa Anayolu 1-2. km’leri üzerinde Güney istikametine doğru seyreden Lefkoşa’da sakin Hanife YABANOK(K-30) yönetimindeki MD 503 plakalı Toyota Marka salon arac sürücüsünün dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip o esnada yolun solunda banket içerisinde önü Güney istikametine doğru bakar şekilde park halinde bulunan sorumlusu mechul FG 063 plakalı Mitsubishi marka salon aracın sağ yan kısmına aracının sol ön kısmıyla çarpmıştır.Çarpmanın etkisiyle ileriye doğru savrulan FG 063 plakalı salon araç yolun sol kısmında bulunan beton bahçe duvarına aracının ön kısmı ile çarpmıştır.Çarpmanın etkisiyle ileriye doğru savrulan MD 503 plakalı salon araç yolun sol kısmında bulunan demir parmaklıklara aracının sağ arka kısmı ile çarpmıştır.Kaza sonucu yaralanan olmadı. Tahkikat devam etmektedir.