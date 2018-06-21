Lefkoşa-Girne yolunda ikinci etap çalışması başlıyor

Lefkoşa-Girne istikametinde St. Hilarion kavşağı ile Girne girişi katlı kavşak arasında alt yapı işleri, üst yapı işleri, asfalt kaplama ve yenileme, bordür, oto korkuluk ve duvar işleri yapılacağı belirtildi.

Çalışmaların iki buçuk ay kadar sürmesi beklenirken, söz konusu şeritin trafiğe kapatılacağı duyuruldu. Açıklamada ikinci etapta çalışmalar tamamlanana kadar trafik, yapımı 1 Haziran 2018’de tamamlanan Girne-Lefkoşa istikametindeki şeritten sağlanacağı,belirtilen güzergahı kullanacak tüm sürücülerin, trafik işaret ve işaretçilerine uyması ve belirtilen hız limitlerine dikkat etmeleri gerektiği belirtildi.

Bu arada 5 bin kg ve üzeri ağırlıkta olan kamyonların, Girne – Lefkoşa Anayolunda Girne girişi (altüst geçit) ile St. Hilarion mevkii arasında trafikte seyretmeleriyle ilgili 2 Mart 2018’de getirilen men uygulamasının devam ediliyor.