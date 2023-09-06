Lefkoşa-Girne yolunda kaza
06/09/2023
Girne - Lefkoşa Anayolunda iki aracın karıştığı kazada bir kişi yaralandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre kaza, saat 16:30 sıralarında meydana geldi.
Yüksel Ufuk Yükseliş (E-25), yönetimindeki FP 777 plakalı araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu önünde aynı istikamete doğru seyreden Adriye Asil (K-51) yönetimindeki SZ 145 plakalı aracın arka kısmına çarptı.
Kaza sonucu yaralanan SZ 145 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Tanem Asil (K-21) kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor.
,Soruşturma devam etmektedir.