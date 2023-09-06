Lefkoşa-Girne yolunda kaza

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06/09/2023

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Lefkoşa-Girne yolunda kaza

Girne - Lefkoşa Anayolunda iki aracın karıştığı kazada bir kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre kaza, saat 16:30 sıralarında meydana geldi.

Yüksel Ufuk Yükseliş (E-25), yönetimindeki FP 777 plakalı araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu önünde aynı istikamete doğru seyreden Adriye Asil (K-51) yönetimindeki SZ 145 plakalı aracın arka kısmına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan SZ 145 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Tanem Asil (K-21) kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor.

,Soruşturma devam etmektedir.

06/09/2023 17:39
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TAGS: Lefkoşa-Girne yolunda kaza
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