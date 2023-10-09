Lefkoşa-Girne yolunda feci kaza

Lefkoşa-Girne yolu, ciklos mevkiinde bu akşam feci bir kaza meydana geldi. Kaza ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardındna hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan biri, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, kaza saat 19.00 sıralarında meydana geldi.

Lefkoşa - Girne Anayolunun Ciklos Mevkii yakınlarında, Eilin Umurzakova (K-22), yönetimindeki NH 383 plakalı araç ile Girne istikametine doğru seyrettiği sırada sağa meyilli viraja geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkarak bariyerlere çarpıp takla attı.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Tatiana PAK (K-65), Emirkan Özkan (E-10) ve Alpaslan Özkan (E-5) Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde kaldırıldı.

Kazada ağır yaralanan Tatiana Pak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirirken, diğer yaralıların tedavileri halen sürüyor.

Soruşturma devam etmektedir.