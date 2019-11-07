Lefkoşa-Gönyeli anayolunda her sabah aynı sorun

Lefkoşa-Gönyeli anayolundan Yakın Doğu Üniversitesi’ne dönülen yolda her sabah 2’nci bir şerit oluşturuluyor.

Bazı şoförler tali yolu kullanmak yerine anayoldan diğer şeride geçiyor. 2’nci şerit oluşturulmasından ötürü sık sık kazalar yaşanıyor. Haber Kıbrıs Haber Merkezi’ne ulaşan vatandaşlar yetkililerin soruna sahip çıkmalarını istedi.

Vatandaşlar yapılanın açıkgözlük olduğunu savunarak bölgede bir kamera ile etkin kontrolün yapılabileceğini söyledi.

07/11/2019 10:46