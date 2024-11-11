Lefkoşa Güreş İhtisas Kulübü’nde Çavuşoğlu başkanlığa devam
11/11/2024
Lefkoşa Güreş İhtisas Kulübü’nün olağan genel kurul toplantısında Ali Özkan Çavuşoğlu yeniden başkan seçildi.
KKTC Güreş Federasyonu İdare Merkezi’nde 9 Kasım 2024 Pazar günü yapılan genel kurul toplantısında divan kurulu başkanlığına Yücel Hatay, sekreterliklere Serpil İsmihan ve Ceyda Çavuşoğlu getirildi.
Faaliyet ve mali raporların okunup onaylanmasından sonra kurulların seçimi yapıldı.
YÖNETİM KURULU: Ali Özkan Çavuşoğlu (başkan), Hakkı Karapelit (asbaşkan), Ceyda Çavuşoğlu (muhasebeci), Serpil İsmihan (faal üye), Ömer Çavuşoğlu (faal üye).
DENETLEME KURULU: Bilal Çiftçi (başkan), Sonay Tokdemir Şanlıkol (üye), Sami Önen (üye).
DİSİPLİN KURULU: Veli Tokdemir (başkan), İsmail Bayar (üye), Ahmet Öksüzoğluları (üye).
Toplantı dilek ve temennilerle sona ererken 2022 yılında kurulan kulübün kısa zamanda başarılı dereceler elde ettiğini belirten Ali Özkan Çavuşoğlu, 2025 yılında başarılarının artarak devam edeceğini vurguladı.11/11/2024 15:19