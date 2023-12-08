Lefkoşa-Güzelyurt ana yolunda bisiklet yarışı gerçekleştirilecek

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun (BRT) 60. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu himayesinde 10 Aralık Pazar günü bisiklet yarışı gerçekleştirilecek.

Yarış, BRT merkez binası önünden saat 09.30’da başlayacak. Bisikletli sporcular, Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarı-Gönyeli çemberi ile Lefkoşa-Güzelyurt ana yolu güzergahını takip ederek Serhatköy çemberine ulaşacak ve çemberden geri dönüp, yine aynı güzergah üzerinden BRT merkez binasına gelerek, başlangıç yerinde yarışı tamamlayacak.

Polis Basın Subaylığından yapılan yazılı açıklamada, belirtilen yol güzergahı üzerinde, bisikletli sporculara polis eskortunun eşlik edeceği, sporcuların geçeceği güzergahtaki tüm kavşak ve çemberlerin polis tarafından kesilerek araç trafiğine kapatılacağı kaydedildi.

Belirtilen tarihte, bahse konu yol güzergahını kullanacak araç sürücülerinin kendileri ile sporcuların can ve mal güvenlikleri açısından yavaş ve dikkatli seyretmeleri, ayrıca trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.