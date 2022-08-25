Lefkoşa -Güzelyurt ana yolunda kaza: 1 kişi yaralandı!

Güzelyurt -Lefkoşa ana yolunun Şahinler köyü civarında bugün saat 17.20'sıralarında meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, FT 113 plakalı araç sürücüsü Salih Kıraner (E-38), Şahinler köprüsüne yaklaştığı sırada gerisini kontrol etmeden dikkatsizce sağ tarafa şeride geçmesi sonucu o sırada arkasından süratli şekilde gelip aynı yöne seyreden ve önündeki aracı kavşak üzerinde dikkatsizce geçmeye başlayan RL 838 plakalı araç sürücüsü Mehmet Emin Yıldırım (E-29) yönetimindeki van aracın sol yan kısmına, aracının sağ ön kısmıyla çarptı.

Çarpmanın etkisiyle RL 838 plakalı araç savrularak gidiş istikametine göre yoldan çıkarak yolun kenarında bulunan kaya parçasına çarptıktan sonra havalanarak Şahinler köprüsünün üzerindeki metal korkuluklara da çarptıktan sonra yine savrularak köprü altında bulunan kaya parçalarına çarparak durabildi. Kaza sonucu RL 838 plakalı aracın sürücüsü Mehmet Emin Yıldırım hafif yaralanarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor...

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25/08/2022 21:34