Lefkoşa-Güzelyurt ana yolundaki bazı güzergahlar bisiklet yarışları nedeniyle trafiğe kapatılacak

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19/07/2024

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Lefkoşa-Güzelyurt ana yolundaki bazı güzergahlar bisiklet yarışları nedeniyle trafiğe kapatılacak

Lefkoşa-Güzelyurt-Kalkanlı-Çamlıbel-Yılmazköy-Alayköy-Metehan Çevre Yolu güzergahında, Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu tarafından pazar günü bisiklet yarışları düzenleneceği için bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Polisten yapılan duyuru şöyle:

“Bisiklet Yarışları; Lefkoşa Atatürk Spor kompleksi içerisinde başlayacak olup, birinci grup  Lefkoşa-Güzelyurt-Kalkanlı-Çamlıbel-Yılmazköy-Alayköy-Metehan Çevre Yolu güzergahını takip ederek Sevgi Çemberi’ndeki bitiş noktasına gelecek, ikinci grup ise Lefkoşa-Güzelyurt ana yolu üzerinden Serhatköy alt geçidinden geri dönüp, Alayköy-Metehan Çevre Yolu güzergahını takip ederek yine Sevgi Çemberi’ndeki bitiş noktasına gelecek”

Yarış güzergahları üzerinde, bisikletli sporculara motorlu polis eskortları eşlik edecek ve sporcuların geçeceği güzergahtaki tüm kavşak ve çemberler geçici olarak araç trafiğine kapatılacak."

19/07/2024 13:10
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