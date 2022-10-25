Lefkoşa- Güzelyurt anayolunda feci kaza: Bir ölü bir ağır yaralı!

Lefkoşa-Güzelyurt anayolunda bu akşam meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, saat 19.30 sıralarında Lefkoşa- Güzelyurt anayolu üzerinde Arda Market önlerinde meydana gelen trafik kazasında Kemal Hamit (E-30), yönetimindeki ME 476 plakalı motosiklet ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada Arda Market önlerine geldiğinde yolu yaya olarak geçmeye çalışan Musa Baytar (E-23)'a çarptı.

Kazada ağır yaralanan Musa Baytar kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Kemal Hamit'in ise tedavisi halen sürüyor.

Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor...

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25/10/2022 20:04