Lefkoşa- Güzelyurt Anayolunda kaza, 1 yaralı

Lefkoşa- Güzelyurt Anayolunda bu sabah meydana gelen kazada bir kişi yaralandı

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05/01/2023

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Lefkoşa- Güzelyurt Anayolunda kaza, 1 yaralı

Lefkoşa- Güzelyurt Anayolunda bu sabah meydana gelen kazada bir kişi yaralandı

Polis Basın Subaylığı'ndan alınan bilgiye göre saat 07.30 sıralarında, Lefkoşa- Güzelyurt Anayolu üzerinde Mehmet ALBİSTAN (E-37), yönetimindeki CF 222 plakalı salon araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada Alayköy Sanayi Bölgesi yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan dışarıya çıkıp takla attı. 

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Mehmet ALBİSTAN kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor.

Soruşturma devam ediyor

05/01/2023 09:43
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TAGS: trafik kazası
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