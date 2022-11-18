Alayköy’de meydana gelen kazada bir kişi yaralandı
Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Ali Meral'in, kaldırlıdığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki tedavisi halen sürüyor.
18/11/2022
Alayköy’de meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Polisten verilen bilgiye göre, saat 06.30 sıralarında, Alayköy’de, Lefkoşa-Güzelyurt ana yolunda CG070 plakalı aracıyla seyreden Ali Meral (E-41), Girne Amerikan Koleji önlerindeki kavşağa geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüjün bordür taşlarına çarpıp refüj içine çıktı ve refüjdeki aydınlatma direğine çarptıktan sonra takla atıp tavanı üzerinde durdu.
Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Ali Meral'in, kaldırlıdığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki tedavisi halen sürüyor.