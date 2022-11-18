Alayköy’de meydana gelen kazada bir kişi yaralandı

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Ali Meral'in, kaldırlıdığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki tedavisi halen sürüyor.

ads ads ads ads
18/11/2022

ads
Alayköy’de meydana gelen kazada bir kişi yaralandı

Alayköy’de meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre, saat 06.30 sıralarında, Alayköy’de, Lefkoşa-Güzelyurt ana yolunda CG070 plakalı aracıyla seyreden Ali Meral (E-41), Girne Amerikan Koleji önlerindeki kavşağa geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüjün bordür taşlarına çarpıp refüj içine çıktı ve refüjdeki aydınlatma direğine çarptıktan sonra takla atıp tavanı üzerinde durdu.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Ali Meral'in, kaldırlıdığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki tedavisi halen sürüyor.

18/11/2022 10:43
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: kaza
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.